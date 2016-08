Taubaté recebe campeões

ESPORTES

Às vésperas da estreia no Campeonato Paulista, o Vôlei Taubaté ganha hoje o retorno de três jogadores. E não são qualquer jogadores. Wallace, Lucarelli e Éder voltam da seleção brasileira com a medalha de ouro no peito, conquistada há dez dias nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.



Os três jogadores ainda não participam do primeiro jogo da temporada, amanhã, às 19h, contra o São Bernardo, fora de casa. Mas já participaram do treinamento em dois períodos no ginásio do Abaeté.



Na segunda rodada, sábado, em casa, contra o Santo André, às 18h30, existe a possibilidade dos campeões olímpicos ent rarem em quadra no Caldeirão do Bonfim.

O Taubaté é o atual bic ampeão paulista e busca o terceiro caneco da história.



Motivação. Para o técnico Cézar Douglas, a presença de Lucarelli, Éder e Wallace no grupo vai além da inegável da vantagem técnica.



"Eles já estavam no grupo e só a presença deles aqui já dá uma motivação diferen te. E não só para a gente, mas para o esporte de um modo geral. E nada melhor do que ter essas pessoas por perto, que vieram de um nível internacional de disputa", disse o treinador.



No início da temporada, sem os atletas, o time perdeu a final da Copa São Paulo para o Sesi, este mês.