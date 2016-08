Taubaté inicia obras no Joaquinzão para sediar Copa São Paulo em 2017

ESPORTES

- 11:17

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté



Eliminado nas quartas de final da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2016, em abril, o Taubaté só volta a jogar oficialmente em fevereiro do ano que vem, quando começa a nova edição. Mas, nos bastidores, a diretoria do Burro da Central já começa a se movimentar, de olho na temporada 2017.



Em janeiro, a equipe juvenil do clube mais uma vez será uma das sub-sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E, para isso, já começou os primeiros ajustes no estádio Joaquim de Morais Filho.



"Primeiro, vamos correr atrás das exigências de segurança do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar", disse ao OVALE o presidente do Taubaté, Hélio Marcondes Neto.



Segundo ele, o clube tem até o dia 13 de setembro para inscrever todos os jogadores no torneio. "Temos que prestigiar os nossos atletas que estão fazendo grande campanha no Campeonato Paulista sub-17", afirmou o dirigente, que ainda não definiu o nome do treinador da equipe no torneio.



Em 2016, o Burrinho ficou em primeiro lugar em seu grupo na primeira fase e só foi eliminado no mata-mata.



Eleições. No próximo dia 30 de setembro, Hélio Marcondes encerra seu mandato no clube. Na primeira quinzena de novembro, uma nova eleição será realizada. E, nesses quase dois meses, o presidente do Conselho Deliberativo do Clube, Otávio Alves Correa vai comandar o clube.



"Ainda não decidimos se eu serei candidato à reeleição. É muito cedo ainda. Mas é certo que teremos uma chapa única e forte. Todos estão unidos dentro do clube pelo bem do Taubaté. Não existe ego pelo poder. Vamos decidir o que for melhor para o clube", afirmou o presidente, que assumiu o clube no final de 2014 e foi campeão da Série A-3 em 2015.



A ideia no clube é esperar o resultado da eleição municipal para definir as parcerias no ano que vem.