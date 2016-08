Taubaté inicia o Paulista

ESPORTES

- 12:32

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté



O Vôlei Taubaté inicia ho je a corrida pelo tricampeonato paulista masculino da modalidade. Às 19h, no Grande ABC, visita o São Bernardo, na primeira rodada da temporada 2016 do Estadual.



O time da região, comandado pelo técnico Cézar Douglas, conquistou o título em 2014 e repetiu a dose em 2015. Agora, quer mais: está de olho em um tricampeonato inédito.



Desta vez, o time estará 'turbinado' com três campeões olímpicos no elenco: Lucarelli, Éder e Wallace. O primeiro já estava no clube no ano passado. Mas nenhum deles joga esta noite, pois retornaram ontem aos treinamentos. Apenas Éder poderá compor o banco para caso precise de mais um central em quadra.



A expectativa é de que o trio estreie para valer no dia 16 de setembro, contra o Campinas.



Expectativa. Para o técnico do Funvic Taubaté, Cézar Douglas, a expectativa é a melhor possível para o campeonato e também para a estreia.



"O time evoluiu muito nestas duas última semanas, principalmente no aspecto coletivo. Era isso o que faltava para o time estrear bem", afirmou o comandante sobre o adversário que, ao menos no papel, não deverá ser páreo para os taubateanos logo mais.



"Estou ansioso para jogar pelo Taubaté e trazer mais títulos para essa equipe agora", disse o ponteiro Lucarelli, em entrevista exclusiva ao O VALE ontem à tarde.



No próximo sábado, às 18h30, o time da região faz o primeiro jogo em casa, quando recebe o Santo André, no ginásio do Abaeté.