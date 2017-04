Taubaté e Sesi iniciam duelo pelas semifinais da Superliga

ESPORTES

- 12:16

Seis campeões olímpicos entram em quadra na série melhor de cinco partidas

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté



A seleção brasileira masculina de vôlei é atração no ginásio do Abaeté, em Taubaté, hoje, às 22h. Não, o time do técnico Renan Dal Zotto não vai estar em quadra. Mas Taubaté e Sesi abrem a semifinal da Superliga Nacional, na série melhor de cinco partidas. E, com os dois lados somados, são seis campeões olímpicos que vão entrar em quadra no Caldeirão do Bonfim. Seriam sete, se o ponteiro Douglas, do time visitante, não estivesse machucado.

Os taubateanos, comandados pelo técnico Cézar Douglas, tentar ir para a final do torneio mais importante do país pela primeira vez na história. E, para isso, conta no elenco com os campeões olímpicos Wallace, Lucarelli e Éder, além de outros craques.

O Sesi tem, entre outros craques, Bruno Resende, Lucão e o experiente líbero Serginho.

Rivalidade. Nos últimos anos, os dois times têm travados grandes duelos decisivos, quase sempre com vantagem para os taubateanos. O time da região é o atual tricampeão paulista. E, nas três oportunidades, derrotou o time da Capital Paulista na decisão. Mas, na semifinal da Superliga da temporada 2014/2015, por exemplo, o Sesi acabou com o sonho do Taubaté.

De qualquer maneira, a partir de hoje os dois times iniciam mais um capítulo desta rivalidade. O time da região, comandado pelo técnico Cézar Douglas, tenta novamente desbancar o elenco comandado pelo experiente técnico Marcos Pacheco.

Para o taubateano Lucarelli, o confronto mais uma vez será equilibrado. "Essa semifinal se repete mais uma vez. São duas equipes que se conhecem bastante, qualificadas. E querem buscar a final que não conseguiram no ano passado. Então vai ser uma boa batalha. Já estamos nos preparando, sabemos a dificuldade que será, mas estamos confiantes para buscar essa tão sonhada final", disse.