Sob novo comando, Seleção tenta vaga em mundial de 2018

ESPORTES

- 11:14

Quito/Gazeta Press



A Seleção Brasileira ini cia a sua trajetória sob o comando do técnico Tite hoje, quando visita o Equador, às 18h, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, pela sétima rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018, que será disputada na Rússia. Os desafios do novo comandante são grandes. O fantasma dos 7 a 1 ainda sobrevive em cada jogo e a suposta crise técnica, tão decantada pelos críticos, é uma realidade a ser desmentida.



Apesar dos desafios já citados, o maior deles, e mais emergencial, é levar a Seleção Brasileira ao Mundial, o que não aconteceria xcom a classificação atual, onde o Brasil é apenas o sexto colocado com nove pontos, quatro a menos que o Equador, que divide com o Uruguai a liderança. Ou seja, estrear com triunfo já é um desafio.



"Sabemos que a Seleção Brasileira vai ser sempre cobrada e temos um jogo muito importante contra o Equador. Não vai ser tarefa fácil por conta de tudo o que ronda a essa partida", disse o zagueiro Miranda em entrevista coletiva.



Nas alturas. A altitude é motivo de preocupação, tanto que a Seleção Brasileira viajou três dias antes do jogo para tentar minimizar os efeitos da altura de Quito. Tite, porém, trabalha para afastar esse fantasma.



O treinador da Seleção Brasileira fechou o treino que serviria de base para definir a escalação, o que se torna um mistério. Por algumas atividades táticas abertas à imprensa, por exemplo, deu para perceber que o volante Paulinho e o atacante Gabigol devem ser as principais novidades.