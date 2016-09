Seleção faz bonito e vence na estreia de Tite

ESPORTES

Tite estreou com vitória no comando da Seleção Brasileira. Ontem, a equipe nacional teve uma boa atuação na altitude de Quito e bateu o Equador por 3 a 0, com gols de Neymar e Gabriel Jesus (2), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.



O resultado foi fundamental para a Seleção Brasileira, que estava distante dos primeiros colocados e passou a computar 12 pontos. Lamentando também a expulsão de Paredes no Estádio Atahualpa, pouco depois de pênalti convertido por Neymar, o Equador totaliza 13 e ainda está na zona de classificação para o Mundial.



O Brasil terá o seu segundo teste sob a direção de Tite já na terça-feira, quando receberá a Colômbia (também com 13 pontos, pois bateu a Venezuela por 2 a 0 ontem), na Arena da Amazônia. No mesmo dia, o Equador buscará a sua reabilitação diante do Peru, em Lima.



O jogo. Empurrado por sua torcida, o Equador não se intimidou diante da Seleção Brasileira e tomou a iniciativa de atacar desde os primeiros minutos. Do outro lado, a equipe nacional parecia orientada por Tite a tentar encurtar o caminho para o gol com chutes de longa distância.



No segundo tempo, com o placar inalterado após 15 minutos, Tite resolveu agir. Trocou Willian, que já aparecia um pouco mais, por Philippe Coutinho. O Brasil se tornou envolvente a partir de então.



Aos 24 minutos, Gabriel Jesus foi lançado na ponta esquerda e acabou derrubado pelo goleiro Domínguez dentro da área. Pênalti. Neymar se apresentou para a cobrança, bateu no canto e conferiu.



Aos 41 minutos, Marcelo cruzou da esquerda e Gabriel Jesus concluiu bonito, de costas, para a rede.



Havia tempo para mais. Aos 47, Jesus recebeu a bola de Neymar na entrada da área, girou e colocou no ângulo, com uma finalização tão plástica quanto a do seu primeiro gol pela Seleção principal, selando a estreia vitoriosa de Tite.