Segunda fase da Champions League terá duelos de gigantes

A Uefa realizou ontem, em Mônaco, o sorteio dos grupos da Liga dos Campeões da Europa. E na caminhada dos clubes em busca do principal torneio de clubes do continente, o destaque fica por conta do encontro de Atlético de Madrid, atual vice-campeão, e Bayern Munique, que foi derrotado para os colchoneros na última semifinal do torneio, já antes da fase de mata-mata.



Completam o grupo D com Bayern e Atlético o modesto Rostov, da Rússia, que veio da repescagem, e o PSV Eidhoven, atual campeão holandês.



O Barcelona, no grupo C, irá encarar o Manchester City, em mais um encontro com seu ex-treinador, Pep Guardiola. Também serão adversários dos blaugranas o alemão Borussia Monchengladbach e o Celtic.



O atual campeão Real Madrid, que foi cabeça de chave do grupo F, terá dois duelos considerados mais complicados contra o forte Borussia Dortmund, além de jogos onde será favorito contra o português Sporting e o modesto polonês Légia Varsóvia.



O Leicester, estreando na competição após o surpreendente título do Campeonato Inglês, é uma equipe com caminho teoricamente fácil, e terá pela frente o Porto, de Portugal, o belga Club Brugge e o dinamarquês Copenhagen no grupo G.



O melhor. Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador da Europa na temporada 2015/16. Na cerimônia de premiação realizada pela UEFA, em Monaco, e que também contou com o sorteio para a fase de Grupos da próxima edição da Liga dos Campeões, o craque português ficou com o primeiro lugar pela segunda vez na carreira, depois de 2013/14. Ada Hegerberg foi escolhida como a melhor jogadora.



O camisa 7 do Real Madrid recebeu o prêmio desbancando um companheiro de equipe, o galês Gareth Bale e o atacante francês, Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid.