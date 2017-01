São José inicia sequência de testes na segunda-feira, com atletas da cidade

ESPORTES

- 08:32

Objetivo é descobrir novos talentos para a Águia do Vale na Quarta Divisão

Marcos Eduardo de Carvalho

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS



Rebaixado para a quarta e última divisão do Campeonato Paulista, o São José tem que recomeçar praticamente do zero. E, a partir desta segunda-feira, o clube começa a dar o primeiro passo para a montagem do time que irá disputar o Campeonato a partir de abril.

Entre esta segunda e o dia 18 de janeiro, a Águia do Vale vai realizar peneiras diárias a partir das 15h, no Parque Industrial, para tentar captar jogadores da cidade que possam defender o clube.

O técnico Francisco Oliveira e o preparador de goleiros Paulinho vão coordenar os trabalhos no campo que fica na rua Santarém, 1100.

Inicialmente, a peneira é aberta para jogadores com idades entre 18 e 23 anos, e que precisam comparecer com chuteira, calção, caneleira e camisa de treino.



Animado.

O presidente do São José, Adilson José da Silva, que assumiu o cargo em novembro, quer aproveitar entre oito e dez jogadores da cidade no time.

"O bom de ser daqui é que os gastos serão menores com alojamento e alimentação", ressaltou o dirigente, que se mostrou surpreendido com a procura pela peneira.

"É algo impressionante. Só pelo site do clube já foram mais de 100 jogadores procurando, interessando em jogar pelo São José. Tem gente até de Santa Catarina de olho. Se parecer uns 300 atletas no dia, nem sei como vamos fazer", afirmou o dirigente.

Adilson já admite até permitir atletas menores de 18 anos a participarem da peneira. "Vai que o cara é bom de bola. Vai que surge um novo Neymar", afirmou o presidente.



Contratações.

Fora a peneira, o clube já trabalha para contratar atletas. Segundo o presidente da Águia, seis jogadores já estão encaminhados. "Ainda estamos conversando, mas alguns nomes estão praticamente certos", disse.