Peixe tenta nova arrancada para mirar o título

ESPORTES

- 09:20

São Paulo

Após vencer Corinthians e Botafogo, o Santos mudou seu patamar no Campeonato Brasileiro. Os dois triunfos fizeram a equipe chegar aos 42 pontos e voltar ao G4.

Além disso, o ânimo santista voltou a ficar em alta e os comandados de Dorival Júnior já começam a pensar novamente no título da competição. E para arrancar de vez na briga pelo topo da tabela, o Peixe precisa bater o Santa Cruz, neste domingo, às 18h30, no Pacaembu, pela 26ª rodada.

Para encostar nos rivais diretos Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG, os santistas se apoiam em uma sequência considerada favorável no torneio. Além da partida contra o Santa, dos próximos cinco jogos do Santos no Brasileirão, três são na Vila Belmiro, contra Atlético-PR, Fluminense e Grêmio, respectivamente, e um é o clássico diante do São Paulo.

"Voltamos a acreditar que podemos estar dando uma arrancada. Continuo achando que o Brasileiro está em aberto. Vai ser um perde e ganha até o final. Acho que reencontramos o caminho", disse o técnico Dorival Júnior.