Peixe não terá Gabigol no domingo

ESPORTES

- 14:41

Brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, o Santos busca manter seu ótimo aproveitamento em casa neste domingo, quando encara o Figueirense, na Vila Belmiro, às 11h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em dez jogos até aqui, o Peixe venceu oito e empatou um, enquanto o Figueira não triunfou em nenhuma partida fora de casa neste Brasileirão.



O Santos inicia a rodada na 5ª colocação com 36 pontos, um a menos que o Flamengo, que fecha a zona de classificação para a Copa Libertadores. Atuando apenas após o Corinthians, o Peixe tem a vantagem de entrar em campo antes de seus principais concorrentes ao título. Além disso, junto com o Timão, será o único dos cinco primeiros colocados a jogar em casa.



De fora. O atacante Gabriel é a baixa do Peixe. O jogador foi para Milão, onde deve assinar com a Internazionale.