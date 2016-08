Parreira minimiza ouro

ESPORTES

- 11:37

São Paulo/Gazeta Press



Campeão do mundo em 1994 com a Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira demonstrou pouco entusiasmo em relação ao ouro olímpico conquistado nos Jogos do Rio 2016. Para o ex-treinador, além de Neymar, não existem jogadores de alto nível na equipe e a medalha não substitui a dolorosa eliminação por 7 a 1 na Copa do Mundo de 2014.



Em entrevista à emissora argentina Super Deportivo Radio, Parreira exaltou Neymar que, em sua opinião, é o único craque da atual geração de futebolistas brasileiros.



"Ney tem apenas 24 anos e está jogando em alto nível há muito tempo. Se firmou no Barcelona, onde está Messi, Suárez e companhia. No Brasil, tudo é Neymar. Sem ele, não seria possível ter conquistado a medalha de ouro", disse.



Evolução. No entanto, apesar das palavras duras, o ex-comandante acredita que a safra ainda pode surpreender.



"Não soubemos substituir uma camada bem-sucedida de jogadores, como Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho, Rivaldo e companhia. Temos que ter paciência. Há uma geração interessante, como ficou demonstrado nos Jogos Olímpicos", completou, evitando comparações com o elenco pentacampeão de 2002.