Palmeiras vence e abre boa vantagem

ESPORTES

- 11:23

São Paulo



O Palmeiras estreou na Copa do Brasil com vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo-PB ontem à noite, no Allianz Parque, em São Paulo, no jogo de ida oitavas de final da competição nacional.



Após um primeiro tempo fraco e sem gols, o Verdão abriu o placar aos 12min da etapa final, com Jean, de pênalti. Aos 17min, Rafael Marques ampliou. Aos 35min, Tchê Tchê ainda marcou um golaço.



Agora, os times voltam a se enfrentar apenas no dia 21 de setembro, em João Pessoa, onde o Palmeiras pode perder por até 4 a 1, por exemplo, que vai se classificar.