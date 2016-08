Painel no Sesc de São José dos Campos destaca alguns atletas da região que já participaram de alguma edição dos Jogos Olímpicos

ESPORTES

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos



Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro já acabaram há uma semana. Mas, até o próximo dia 30 de setembro, os amantes do esporte na região poderão matar um pouco de saudade da competição. O Sesc de São José dos Campos organizou uma exposição gratuita, desde o dia 16 de agosto, com caricaturas de vários atletas do Vale do Paraíba que disputaram a última Olimpíada e até mesmo Jogos anteriores.



As caricaturas, com a ficha técnica de cada um deles está em um painel no corredor de acesso às piscinas do local. O trabalho, assinado pelo ilustrador Zeco Rodrigues, de São José dos Campos, destaca 15 personagens da região - todos os oito que estiveram nos Jogos do Rio e mais sete que participaram em outras edições olímpicas.



E, entre os homenageados, quem viu aprovou a ideia. "Achei muito bom. Ficou muito legal", disse a joseense Julia Vasconcelos, que disputou o Rio-2016 no taekwondo.



"Foi um grande aprendizado. Apesar de não ter conseguido o resultado esperado, foi uma experiência muito boa", disse a atleta que já sonha com os Jogos de Tóquio-2020.



A jogadora de handebol Fabiana Diniz, de Guaratinguetá, o judoca Alex Pombo, também de Guará, os irmãos Duque e Edna Santini, da seleção brasileira de rúgbi e a maratonista Adriana Aparecida da Silva, de Cruzeiro, são os outros atletas nascidos em cidades da região que estiveram no Rio. O ex-judoca Fúlvio Miyata, hoje integrante da comissão técnica da seleção brasileira nos Jogos, também foi lembrado.



Outros nomes. Os joseenses Fabíola Molina, da natação, Edvar Simões, no basquete e Leandro Cunha, no judô, o zagueiro Breno, de Cruzeiro, o taekondista Diogo Silva, de São Sebastião, o biker Edvando Cruz, de Ilhabela, e o pindense João do Pulo, do salto em distância, também estão na lista. "Nossa ideia era homenagear alguns atletas que já representaram o Vale em alguma Olimpíada", disse Anelise de Assis, monitora de esportes do Sesc de São José.