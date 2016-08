Medalhões no Timão? Só em 2017, diz diretor

ESPORTES

- 14:42

O torcedor do Corin thians ainda está se acostumando com a chegada dos novatos Jean e Gustavo, ambos vindos da Série B e pouco conhecidos no cenário nacional, mas já sabe que terá apenas um aperitivo do que deve ocorrer nos próximos meses no clube.



Passado o "desmanche" do elenco campeão brasileiro de 2015, a diretoria deixou claro que não pretende comprar um jogador de renome, pelo menos até dezembro.



"É um foco nosso, ir em busca de grandes promessas do futebol brasileiro, jogadores que estão surgindo no cenário nacional. Já deu certo em outras oportunidades, agora estamos buscando manter essa receita. São nomes que agregam na parte técnica e na parte financeira. Não que não possa surgir algum atleta experiente para o ano que vem, mas a gente a princípio pensa nisso", explicou o diretor-adjunto de futebol, Eduardo Ferreira.



Além das questões financeiras, a diretoria aponta o fechamento da janela para atletas vindos do exterior como principal responsável pelas escolhas pouco conhecidas. Para o dirigente, um exemplo do trabalho desenvolvido na busca por novidades se deu justamente na contratação de Jean, volante apresentado pelo clube na manhã desta sexta-feira.



Compromisso. O Corinthians conseguiu voltar a vencer e encostou na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, agora apenas três pontos atrás do Palmeiras, mas terá pela frente uma "complicada" missão para manter o embalo, como define o técnico Cristóvão Borges. Neste sábado, às 16h, os corintianos encaram a Ponte Preta, sétima colocada na competição, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.



"É um adversário difícil, é complicado porque eles têm uma maneira de jogar bastante fechada, têm muita aplicação no que se propõem a fazer, e com isso dificultam bastante", avaliou o treinador.