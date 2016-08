Líder isolado, Palmeiras tem a volta do astro Gabriel Jesus contra o Fluminense, fora de casa

ESPORTES

- 14:42

Um jogo que promete ser dos melhores do fim de semana. Assim é a expectativa para o confronto entre Fluminense e Palmeiras, que se enfrentam neste domingo, às 16h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Tricolor, que não perde há quatro partidas e ganhou as duas últimas por 1 a 0 diante de América-MG e Santa Cruz, soma 31 pontos e pretende entrar de vez na briga por uma vaga no G-4, a zona de classificação para a Copa Libertadores.



Já o Verdão, que tropeçou no fim de semana ao empatar por 2 a 2 com a Ponte Preta em casa, lidera com quarenta pontos e precisa ganhar para não correr riscos de perder a ponta da tabela de classificação para o Atlético-MG, que tem dois pontos a menos e no mesmo dia visita o Grêmio no Rio Grande do Sul.



O fato de precisar se recuperar faz com que o Palmeiras projete reagir contra o Fluminense os pontos perdidos em casa na semana passada."Sabemos que não vai ser um jogo tranquilo, pois o Fluminense vem crescendo na competição e atravessa um grande momento. Mas infelizmente não conseguimos a pontuação desejada contra a Ponte Preta e teremos que buscar pontos longe de casa. Esse jogo acaba sendo a primeira oportunidade", analisou o volante Jean, que tem jogado de maneira improvisada na lateral direita.



O time. O Palmeiras tem mudanças para o jogo. O astro da companhia, o meia Gabriel Jesus, retorna após conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro na vaga de Cleiton Xavier. Com o volante Thiago Santos suspenso por acúmulo de cartões amarelos, Gabriel e Arouca brigam por uma vaga no meio. No ataque, Erik, que retorna de suspensão, pega a vaga de Rafael Marques. Na lateral esquerda uma dúvida de ordem médica. Zé Roberto, com desgaste muscular, é dúvida.





Clube festeja os 102 anos



Fundada como Palestra Itália em 26 de agosto de 1914, a Sociedade Esportiva Palmeiras comemorou 102 anos de vida nesta sexta-feira. Na celebração oficial, iniciada na noite de quinta, o clube homenageou seus ídolos e o presidente Paulo Nobre adotou tom de despedida.



Eleito em 2013 e reeleito em 2014, Nobre tem mandato até o fim de 2016. No começo do banquete de aniversário, realizado em uma casa de shows na zona oeste da capital paulista, o presidente agradeceu aos colaboradores durante seu discurso e citou o próximo pleito - a tendência é que o vice Maurício Galiotte concorra pela situação.



Gratidão. "Pensei muito no que dizer a todos os senhores hoje. E as palavras são: 'muito obrigado'", afirmou. "É natural que as pessoas fiquem ansiosas com as eleições chegando. Eu digo: 'calma, palmeirense'. O próximo presidente vai pegar um clube muito mais administrável. Só faço um pedido: vamos seguir unidos em torno do Palmeiras", discursou.



Na sequência, o clube homenageou os protagonistas do título paulista de 1996, marcado pelo ataque de 102 gols.