Joaquinzão recebe rodada dupla de mata-mata na Copinha

ESPORTES

- 10:27

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté



Hoje vai ser um dia espe cial no estádio Joaquinzão, em Taubaté. O local será palco de rodada dupla pela Copa São Paulo de Futebol Júnior e com a participação de dois times do Vale do Paraíba em campo, com previsão de casa cheia.

O Taubaté, que se classificou em segundo lugar no grupo 17, vai encarar o Coritiba, campeão do grupo 18, a partir das 16h, com entrada gratuita. Na primeira fase, o Burrinho da Central venceu os dois primeiros confrontos, contra Operário-MS e Pinheiro-MA, mas perdeu o último jogo, para o Corinthians, por 3 a 2. A equipe da região, comandada pelo técnico Sandro da Silva, aposta na força da torcida para empurrar os atletas contra o time paranaense, que ainda está invicto no torneio.

No outro jogo do dia, às 18h45, o Manthiqueira de Guaratinguetá tem o maior desafio de sua curta história. Com transmissão ao vivo pelo canal SporTV, a Laranja Mecânica encara o Corinthians, líder do grupo 17 e também o maior campeão da Copinha, com nove títulos no total.

Humildade. O time de Guará é uma atração à parte na rodada dupla desta tarde. A equipe, que sempre disputou a Quarta Divisão do Campeonato Paulista, sob comando da técnica Nilmara Alves, pela primeira vez na história disputa a Copa São Paulo, considerado o mais importante torneio de base do país na atualidade.

Na primeira fase, a equipe da região empatou os três jogos que fez no estádio Dario Rodrigues Leite, uma das sub-sedes do torneio. Ainda assim, conseguiu avançar para o mata-mata. contra Itabaiana-SE, Coritiba e o Boavista-RJ.

Agora, terá o grande desafio de parar um dos times mais tradicionais do país. O presidente da Laranja, Dado Oliveira - que é corintiano de coração - sabe das dificuldades que terá pela frente, mas confia que uma zebra poderá acontecer. "A gente queria fazer bons jogos, a maioria dos atletas são de Guará. A estrutura do Corinthians é melhor, mas vamos jogar sem medo", afirmou o dirigente. "Não tínhamos a pretensão de passar para a segunda fase. O nosso grupo é muito humilde, com poucos atletas de fora. Agora, vamos jogar fechadinho e tentar surpreender o Corinthians" disse.

São José. No Martins Pereira, em São José dos Campos, o Internacional-RS encara o Taboão da Serra, às 21h.