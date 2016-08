Gustavo e Jean assinam contrato por quatro anos

ESPORTES

- 11:47

São Paulo/Gazeta Press



O Corinthians tem dois reforços confirmados para a sequência desta temporada. Ontem, o Timão anunciou as contratações do centroavante Gustavo, de 22 anos, vindo do Criciúma, e do volante Jean, de 21, do Paraná Clube.



A dupla assinou acordo válido por quatro temporadas e agora aguarda que sua documentação seja regularizada na CBF para que possam ficar à disposição do técnico Cristóvão Borges.



Apesar de terem se destacado na Série B, os jogadores chegam ao Timão ainda como apostas. Apelidado de Adebayor (em referência ao centroavante togonês, que era conhecido pela força física), Gustavo marcou 11 gols na Série B, sendo 18 tentos na temporada, e vinha dividindo a artilharia com Nenê, do Vasco.

Jean, chega ao clube brigando por um espaço como titular.



Reposição. As chegadas de Gustagol e Jean são reposições diretas às recentes perdas da equipe. O volante Bruno Henrique acertou com o Palermo, enquanto os atacante Luciano e André deixaram o clube rumo ao Leganés, da Espanha, e Sporting, de Portugal, respectivamente.