Fabiana Murer antecipa encerramento da carreira por conta de uma hérnia de disco

Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016 foram a última competição de Fabiana Murer. Campeã mundial do salto com vara em 2011 e vice em 2015, ela confirmou sua aposentadoria como atleta profissional ontem, pouco mais de uma semana depois de saltar pela última vez na carreira. No Engenhão, não conseguiu passar da fase classificatória da prova em que é recordista sul-americana, devido a uma hérnia de disco cervical.



A paulista de 35 anos de idade planejava encerrar a carreira no segundo semestre. Nem a melhor marca da vida, de 4,87m, obtida em julho, fez a saltadora repensar sua decisão. O último mês como atleta profissional foi atrapalhado por uma hérnia cervical, que a impediu de treinar e competir com regularidade na preparação para os Jogos e a fez cancelar a participação em quatro torneios posteriores ao Rio.



"As Olimpíadas foram minha última competição, não salto nunca mais", disse em meio a risos contidos. "Amei estar no esporte, gostava de saltar, estar na competição. Consegui muitas medalhas, recordes e tudo o que conquistei na minha carreira fica. Queria ter saltado 5m, não saiu, mas fico muito contente de fazer a melhor marca da carreira no meu último ano", disse.



Mas o fim da carreira como atleta não encerra a relação de Fabiana Murer com o esporte. Ela passará a atuar como gerente institucional do clube de atletismo BM&F Bovespa, que representou até as Olimpíadas, onde tentou, sem sucesso, conquistar uma medalha.



Ouro. A medalha de ouro olímpica no salto com vara rendeu ao brasileiro Thiago Braz uma barra de ouro. O atleta de Marília foi premiado com 1kg do metal pela BM&F Bovespa, seu antigo patrocinador, mas dá mais valor à condecoração recebida no lugar mais alto do pódio do Engenhão pelo fator emocional.



Na cotação de ontem, a barra de ouro recebida por Thiago Braz vale R$ 136,5 mil. Já a medalha obtida no Rio de Janeiro foi produzida pela Casa da Moeda com ouro 100% livre de mercúrio. Na parte frontal, estão gravadas a deusa grega da vitória Nike voando no estádio Panatenaico e a inscrição "XXXI Olimpíada Rio 2016". Na de trás, o logo dos Jogos cariocas e folhas de louro.



"A medalha vale mais do que qualquer coisa pelo sentimento que ela tem, ainda mais reconhecendo o trabalho e o suor que a gente teve. Não tem preço que pague a medalha e é gratificante receber homenagens e o reconhecimento por ela", disse Thiago Braz.



A medalha de ouro das Olimpíadas foi conquistada com a marca de 6,03m, a melhor de sua carreira.