Em crise, atletas se reúnem com os dirigentes

ESPORTES

- 11:46

São Paulo/Gazeta Press



O São Paulo se reapresen tou na tarde de ontem em clima de ressaca após a derrota para o Juventude, por 2 a 1, na noite da última quarta, em pleno Morumbi, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Mas antes do treino, o elenco se reuniu no vestiário do CCT da Barra Funda por quase uma hora para conversar sobre a má fase com a qual o time convive.



Além dos jogadores, a reunião contou com a presença do técnico Ricardo Gomes, o auxiliar Pintado, o coordenador René Weber, e do diretor-executivo de futebol do clube, Gustavo Vieira de Oliveira. Um protesto em frente ao CT foi combinado por duas torcidas organizadas do clube, Independente e Dragões da Real, às 10 horas deste sábado.



Antes combinado para iniciar às 15h, o trabalho dentro de campo só foi começar cinquenta minutos depois, quando a imprensa foi convidada a entrar nas dependências internas do centro de treinamento.



O São Paulo, que não vence há três partidas, buscará a reabilitação neste domingo, às, quando enfrenta o Coritiba.