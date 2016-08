Em casa, São Paulo quer escapar da zona de perigo

ESPORTES

Quando subir ao grama do do Morumbi, neste domingo, às 16h, o São Paulo buscará mais do que os três pontos diante do Coritiba, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tentará fazer as pazes com a torcida no Morumbi, onde não vence há quatro jogos ou desde o dia 10 de julho, e frear a crise que o atingiu após a derrota para o Juventude, da terceira divisão nacional, na quarta-feira, pela Copa do Brasil.



Além disso, o clube precisa de um triunfo para se distanciar da zona de rebaixamento, da qual é separado por apenas quatro pontos. Capitão e um dos líderes do time, o zagueiro Maicon confia que, com uma atitude diferente dentro de campo, o São Paulo inicie a

reação com vitória.



O time. Para amenizar a ira da torcida, que protestou após o revés diante da equipe de Caxias do Sul, Ricardo Gomes promoverá mudanças no time titular em relação àquele derrotado na quarta-feira.



Embora tenha comandado treino fechado na última sexta e sábado, o técnico voltará com Buffarini e Mena nas laterais, dará continuidade a João Schmidt como volante mais recuado, dando liberdade para que Hudson e Thiago Mendes auxiliem os meias Kelvin e Cueva. Com o esquema 4-1-4-1 mantido, Michel Bastos deverá iniciar novamente do banco de reservas.