Com vitória nas primeiras rodadas, Taubaté aguarda o Corinthians, no Joaquinzão

ESPORTES

- 08:32

Marcos Eduardo de Carvalho

TAUBATÉ

O Taubaté terá um confronto especial neste domingo no estádio Joaquinzão. Além de disputar a primeira colocação do grupo 17, do qual é sede, ainda vai encarar o Corinthians, maior campeão da história da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a partir das 17h, com entrada gratuita.

O Burrinho da Central, comandado pelo técnico Sandrinho, vem se acostumando a boas campanhas na primeira fase do torneio de base e, agora, quer continuar fazendo bonito em campo.

Nas duas primeiras rodadas, a equipe saiu de campo com vitória. Fez 1 a 0 no Operário-MS na estreia e, na sexta-feira à noite, venceu o Pinheiro-MA por 1 a 0.



Tigre.

O São José dos Campos está em situação bem mais complicada. O Tigre do Vale, que vem de empate por 0 a 0 contra o Aimoré-RS, tem apenas um ponto no grupo 20. Neste domingo, às 11h, precisa vencer o Internacional-RS, que já está classificado, para continuar sonhando com a vaga.

Além disso, o time comandado pelo técnico Cléber Arildo precisa torcer por uma derrota ou empate do Mogi Mirim diante do Aimoré, na preliminar, às 9h. Um triunfo dos mogianos elimina os joseenses independente de vencer o Colorado, que é tricampeão da Copa São Paulo de Juniores.



Chance.

O Manthiqueira de Guaratinguetá também entra em campo neste domingo em busca da primeira vitória. No grupo 18, no estádio Dario Rodrigues Leite, o time encara o Coritiba, às 16h, e também precisa vencer para avançar. Com dois pontos, o time da técnica Nilmara Alves vem de empate por 0 a 0 contra o Boavista-RJ.

No grupo 29, em Itararé, o Guaratinguetá, já eliminado, cumpre tabela contra o Londrina, às 16h, após ser goleado pelo Juventude-RS por 5 a 0 na sexta-feira.