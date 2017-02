Burrão aproveita quarta sem jogo

ESPORTES

15:27

Taubaté



Com dois empates conse cutivos no Campeonato Paulista da Série A-2, o Taubaté ainda segue invicto na competição, após três rodadas já disputadas. Porém, está fora da zona de classificação por conta dos quatro pontos perdidos nos últimos seis disputados, embora a tabela esteja bastante embolada atualmente.



Apenas os quatro primeiros colocados entre os 20 participantes avançam para as semifinais do torneio.



O time da região está em sétimo lugar, com cinco pontos ganhos entre nove disputados até agora.



O técnico do Burro da Central, Evaristo Piza, terá praticamente a semana toda para trabalhar e buscar soluções, principalmente na defesa, bastante criticada. Afinal, foram sete gols sofridos pelo Taubaté em apenas três rodadas.



Agenda. A quarta rodada da Série A-2 será disputada a partir desta sexta-feira, quando o Burro da Central encara o XV de Piracicaba, no estádio Barão da Serra Negra, casa do adversário. Até lá, o treinador taubateano testa outra opções no time, embora ainda não tenha confirmado alterações entre os titulares da rodada passada, quando ficou nos 3 a 3 contra o Rio Preto.