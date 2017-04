Bom rendimento em teste anima Águia para estreia

ESPORTES

O São José vive a semana de estreia no Campeonato Paulista da Quarta Divisão. O pior momento até agora da história do clube. Porém, diretoria e comissão técnica estão animados para o primeiro jogo, no próximo domingo, contra o União de Mogi das Cruzes, fora de casa, às 10h.

O amistoso contra o time B do Santos, sábado, no Martins Pereira, deixou boa impressão do time joseense, apesar da derrota para os santistas. "Na Quarta Divisão não vamos encontrar um adversário do nível do Santos. Acho que o nosso time se portou muito bem e estamos com uma expectativa muito boa para a estreia", disse o gerente de futebol da Águia, Gilvan Diniz, ao O VALE.

Desde a fundação, o São José nunca havia sido rebaixado para a última divisão do Estado. Este ano, apenas o campeão e o vice vão subir para a Série A-3 de 2018.

Reforços. Além de servir como entrosamento e parâmetro para o campeonato, o amistoso de sábado serviu também para o técnico Francisco Oliveira observar os jogadores do time santista.

Dois deles, o volante Matheus Nolasco e o meia-atacante Diego Cardoso agradaram. "Agora, falta só o acerto entre o presidente do São José e o do Santos", afirmou ontem o gerente da Águia do Vale.