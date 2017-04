Após vitória fora, Burro inicia semana animado

ESPORTES

Marcos Eduardo Carvalho

A esperança que parecia ter se perdido, se reacendeu novamente. A vitória do Taubaté por 2 a 1 sobre o Penapolense, fora de casa, no último domingo, na estreia do técnico Paulinho McLaren, recolocou o Burro da Central na briga por uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista da Série A-2, restando ainda mais quatro rodadas para o encerramento da primeira fase.

"Não temos outra opção que não seja ir para cima deles", afirmou o comandante taubateano ontem à tarde, por telefone, ao OVALE.

Em sétimo lugar, com 23 pontos, o time da região tem três a menos do que o Guarani, primeiro time dentro do G-4. No próximo sábado, às 19h, recebe o Bragantino, outro time que está na briga direta pela classificação.

O treinador, que teve pouco tempo para trabalhar ao assumir na sexta-feira, agora terá ainda mais tempo para implantar a sua filosofia de trabalho. Depois do Braga, o Taubaté ainda terá Rio Claro, São Caetano e Água Santa pela frente, todos times que estão de olho na vaga.

Mudança. No domingo, Paulinho gostou do que viu. "O time tem muita qualidade. Conversamos muito com eles sobre mudança de comportamento e também esquema tático. E o trabalho pode melhorar ainda mais. Já tivemos muitas mudanças", afirmou.

O fato de encarar apenas times que brigam pela classificação nas rodadas finais é visto como positivo por Paulinho. "São times que, se a gente se classificar, vamos encontrar de novo lá na frente", disse.

"Estamos pensando jogo a jogo. Não adianta nada falar em classificação se a gente não vencer o Bragantino na próxima rodada", afirmou.