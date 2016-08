Após um mês de férias, Bélgica reabre Mundial da Fórmula 1

ESPORTES

- 10:24

Spa-FrancorChamps/Bélgica



Após o hiato de quatro semanas durante o verão europeu, a temporada 2016 da Fórmula 1 volta com toda força neste final de semana. Favorito da maioria dos pilotos, o circuito de Spa-Francorchamps será o palco da décima terceira etapa do Mundial, na Bélgica. A prova será disputada neste domingo, a partir das 9h (de Brasília).



Com seus sete quilômetros de extensão, Spa é o circuito mais longo do calendário. Outra característica marcante é a diferença de elevação entre o ponto mais baixo e o mais alto da pista, que chega a pouco mais de 100 metros.



O circuito, que no seu formato original possuía mais de 14 quilômetros, recebe corridas desde 1924, e passou a fazer parte do calendário da F1 em 1950, ano de criação da categoria. Em 1970, foi realizado o último GP da fase antiga de Spa. Em 1983, o circuito voltou ao calendário com o formato reduzido que tem hoje.



A combinação de retas longas e curvas rápidas e desafiadoras, junto com o cenário pitoresco da região, colocam Spa no topo da lista de muitos pilotos e dos fãs da F1. A Eau Rouge, com sua alta velocidade e diferença de elevação, mantém a reputação de ser uma das curvas mais exigentes do calendário.



"É uma pista fantástica, com tantos desafios. Pergunte a qualquer piloto - eles vão dizer o quanto eles amam correr aqui", disse Nico Rosberg, da Mercedes, vice-líder do Campeonato Mundial.



Clima. O tempo sempre instável e o tamanho da pista trazem outra fonte de incertezas para pilotos e equipes, o que torna tão imprevisível o resultado de corridas em Spa.

É comum a situação em que chove em parte do circuito enquanto outra permanece seca. Além disso, as equipes enfrentam problemas no sinal de rádio em partes do circuito, e a comunicação com os pilotos fica prejudicada.



Neste cenário, Spa parece o lugar perfeito para a F1 retornar das férias.





Hamilton larga em último



Lewis Hamilton fechou a primeira parte da temporada com chave de ouro. O britânico venceu as últimas quatro corridas antes da parada, assumiu a liderança do campeonato pela primeira vez no ano, e ainda abriu vantagem de 19 pontos para o segundo colocado.



Nico Rosberg, companheiro de Hamilton na Mercedes, até então o único líder que a F1 teve em 2016, caiu de rendimento após vencer as primeiras quatro etapas. Com a recuperação de Hamilton, o alemão venceu apenas uma corrida nas oito etapas seguintes, e viu sua vantagem na ponta evaporar.



História. Em Spa, o alemão nunca venceu, mas chegou em segundo nas duas últimas temporadas, em 2014 e 2015. Desta vez, tem provavelmente sua melhor oportunidade de colocar seu nome na história do circuito, já que Hamilton perderá posições no grid e terá de largar na última fila. A punição se deve a utilização de número maior de motores do que o permitido.

Retrospecto. Em Spa, Rosberg nunca venceu, mas chegou em segundo nas duas últimas temporadas, em 2014 e 2015.