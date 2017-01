Após 14 horas de viagem, São Paulo chega à Flórida

ESPORTES

Após 14 horas de viagem, o São Paulo, enfim, chegou na tarde desta sexta-feira em Orlando, nos Estados Unidos, onde fará a maior parte de sua pré-temporada. A delegação partiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos nesta madrugada, mas teve de fazer escala no Panamá, sede da companhia aérea Copa Airlines, que também patrocina o clube.

Em Bradenton, cidade do Oeste do estado da Flórida, os 28 jogadores e membros da comissão técnica encabeçada por Rogério Ceni, além dos demais integrantes da comitiva, ficarão concentrados no centro de treinamento da Under Armour, fornecedora de material esportivo do clube.

Antes, os atletas fizeram testes e treinos físicos leves marcadas pelos primeiros comandos de Rogério Ceni como técnico. Como adiantou em entrevista coletiva na última quinta-feira, o técnico dará preferência aos treinos com bola em dois períodos nos Estados Unidos - com exercícios físicos específicos. Os trabalhos devem começar neste sábado.

Farão parte da pré-temporada do São Paulo também amistosos, marcados para os dias 12 e 15, e a disputa da Copa Flórida, pela qual o time do Morumbi fará sua estreia já nas semifinais, contra o vencedor do confronto entre River Plate, da Argentina, e Millonários, da Colômbia, no dia 19 de janeiro.