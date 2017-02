Águia do Vale, Manthiqueira e Guaratinguetá já planejam os jogos da quarta divisão do Paulistão

ESPORTES

- 15:14

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos



Agora, o caminho já está traçado e os clubes precisam iniciar o planejamento. A Federação Paulista de Futebol definiu na noite desta segunda-feira a tabela e o regulamento do Campeonato Paulista da Segunda (Quarta) Divisão de 2017. São José, Manthiqueira e Guaratinguetá estão no mesmo grupo, formado por oito times, onde os quatro primeiros se classificam para a segunda fase do torneio.



A estreia das equipes está prevista para o dia 9 de abril, inicialmente com todos os jogos às 10h. A Águia do Vale estreia fora de casa, contra o União de Mogi das Cruzes, no estádio Nogueirão, na cidade da Grande São Paulo.



O Manthiqueira tem seu primeiro jogo contra o Mauaense, também fora de casa e na Grande São Paulo. Já o Guaratinguetá, que volta para a região, estreia contra o Atlético Mogi no estádio Dario Rodrigues Leite.



Os horários e a data ainda são provisórios, já que os times mandantes podem optar por antecipar em um dia ou trocar a hora das partidas.



Via Crucis. Vice-campeão paulista em 1989, o São José pela primeira vez foi rebaixado para a última divisão do Estado. Agora, terá que lutar com União Mogi, Atlético Mogi, Jabaquara, Mauaense, o novato Cubatense e os rivais regionais Manthiqueira e Guaratinguetá, que formam o grupo 4, para voltar ao menos à Série A-3 do ano que vem.



Os quatro primeiros colocados da primeira fase avançam no torneio, que premia com o acesso apenas o campeão e o vice do torneio. A primeira fase acaba no dia 9 de julho.



Bolada. Na Segundona, cada equipe recebe R$ 35 mil da Federação Paulista de Futebol só por participarem do torneio. Quem for à segunda fase leva mais R$ 30 mil e o campeão leva outros R$ 60 mil.