Águia comemora mais de 700 jogadores na peneira

Mesmo rebaixado para a Quarta Divisão do Campeonato Paulista vivendo o pior momento de sua história, o São José continua atraindo a atenção de torcedores e jogadores. Na tarde de segunda-feira, segundo a diretoria, mais de 700 atletas e candidatos a atletas apareceram ao campo do Primeiro de Maio, no Parque Industrial, em São José dos Campos, para participar da primeira peneira do ano.

Inicialmente, a peneira é aberta para atletas de 18 a 23 anos, que precisam comparecer ao local com uniforme de treino, atestado médico e documento de identidade.

Até o próximo dia 19, a Águia do Vale, sob coordenação do técnico José Francisco de Oliveira, vai continuar fazendo peneiras diárias para selecionar alguns atletas da cidade e da região para compor o elenco principal, que disputa o campeonato a partir de abril.

Ontem à tarde, a atividade foi realizada no campo da Bundy, na zona Leste. O local será palco das peneiras nos dias 12, 14, 16 e 17. No dia 19, será feita a avaliação final com os jogadores que o técnico da Águia aprovar nas primeiras peneiras.

Satisfeito. O vice-presidente do clube, Vanderlei da Graça, disse que já esperava pela grande procura de jogadores. "O São José tem nome, tradição. Veio gente até do Rio de Janeiro para fazer teste", afirmou o dirigente.

O técnico Oliveira destacou a importância do projeto. "A gente as duas coisas. A dificuldade do clube, e a necessidade de reestruturação", disse.