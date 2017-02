Limite do 'Minha Casa, Minha Vida' na região chega a R$ 230 mil

BRASIL &

Teto está previsto no valor do imóvel financiado em São José e Taubaté; em Jacareí limite é R$ 180 mil



As novas regras do programa habitacional foram anunciadas na última segunda-feira, pelo presidente Michel Temer (PMDB), em cerimônia no Palácio do Planalto.

Agora, por exemplo, o teto do imóvel em São José dos Campos e Taubaté será de R$ 230 mil. Em Jacareí o valor passa para R$ 180 mil, assim como as cidades de Caçapava, Caraguatatuba, Guaratinguetá, Pindamonhangaba e Tremembé.

Os valores foram reajustados com base no INCC (Índice Nacional da Construção Civil), que foi de 6,67% entre outubro de 2015 e dezembro de 2016. Em 2012, quando foi criada a RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba), o limite variava entre R$ 80 mil e R$ 170 mil.

Valores. Com as mudanças, famílias com renda de até R$ 9.000 poderão ter acesso aos financiamentos do programa. Atualmente, o limite para participar do programa é R$ 6.500.

As faixas de renda do programa habitacional tiveram os limites reajustados em 7,69%, equivalente à variação da inflação pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que encerrou o ano passado em 6,57%, mais 1,12 ponto percentual. O programa tem condições de financiamento mais vantajosas que o crédito imobiliário tradicional.

A ampliação atinge as faixas 1,5; 2 e 3 do programa. Com a mudança, o limite para a faixa 1,5 passará de R$ 2.350 para R$ 2,6 mil por família. Para a faixa 2, a renda de enquadramento passou de R$ 3,6 mil para R$ 4 mil e para a faixa 3, de R$ 6,5 mil para R$ 9 mil.

"O que vemos hoje é uma combinação virtuosa de estímulo ao setor com fortalecimento de um programa social da maior relevância, que é o Minha Casa, Minha Vida", afirmou o presidente Michel Temer, durante o anúncio das mudanças, na segunda-feira.

Segundo ele, a preocupação do governo reúne as necessidades da iniciativa privada e a responsabilidade social com a geração de empregos.