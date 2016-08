Impeachment vive 'Dia D' e Temer prepara a posse

BRASIL &

O Senado Federal vota hoje o impeachment da presidente Dilma Rousseff, optando pelo afastamento definitivo ou não da petista, que está fora do cargo interinamente, desde o dia 12 de maio. A condenação de Dilma já é dada como certa pela oposição à petista, incluindo a base do governo do presidente interino Michel Temer, e ainda por setores da situação.



A aprovação do impeachment no Senado, a etapa derradeira do processo contra a presidente afastada, depende da maioria simples -- mínimo de 54 dos 81 votos. Segundo a equipe ligada a Temer, a expectativa é de que o placar tenha pelo menos 60 votos a favor do afastamento.



Até ontem, pelo menos 54 parlamentares já tinham dito publicamente que se posicionariam avoravelmente a respeito do impeachment, além de senadores 20 contrários e 7 indecisos.



Caso o impeachment passe, além de perder o mandato Dilma também perderá os direitos políticos pelo período de oito anos, a partir de 2018, quando terminaria o segundo mandato da petista.



Apelo. Segunda-feira, quando foi ao Senado para passar pelo interrogatório no julgamento final, Dilma pediu para que os parlamentares votem com "consciência". "Não é possível supor que quando se faz exceções e se tira um presidente eleito, sem crime de responsabilidade, este ferimento será muito difícil de ser curado. Por isso eu peço aos senhores e senhoras senadores que tenham consciência na hora de avaliar esse processo", disse.



Senado. Ontem foram realizados os debates entre acusação e defesa. Depois, os senadores inscritos, um a um, discursam sobre o caso, por 10 minutos. O número de parlamentares inscrito supera as seis dezenas.



A base aliada a Temer realizou ontem uma série de iniciativas para acelerar o caso.

Após os discursos, o presidente do processo de impeachment, ministro Ricardo Lewandowski, apresentará um relatório resumido dos fundamentos da acusação e da defesa.



Em seguida, dois senadores favoráveis ao impeachment de Dilma e dois contrários terão cinco minutos cada um deles para encaminhamento de votação no plenário.

A votação é no painel eletrônico e, para confirmar o impeachment, são necessários 54 votos a favor do afastamento definitivo de Dilma.