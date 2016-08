Impeachment: placar já tem 49 votos garantidos contra a presidente

BRASIL &

O placar informal do julgamento decisivo do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff já registra 49 votos favoráveis ao afastamento da petista e 18 contrários. Outros 14 preferem não querem o voto.



Na última votação, durante a sessão que tornou Dilma ré, 59 senadores votaram a favor do impeachment. Nos cálculos da base do presidente em exercício Michel Temer, eles deveriam alcançar 62 votos a favor do afastamento da petista.



Entre os votos mirados pela base estavam os senadores Otto Alencar (PSD-BA) e Elmano Férrer (PTB-PI), que se posicionaram contra a afastamento, além do voto do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), que mantém suspense sobre se votará ou não.

Seu voto é considerado simbólico para colegas do PMDB, que querem tornar público seu apoio a Temer, um desafeto.



Elmano e Otto não revelam publicamente seus votos, mas dizem a interlocutores que vão permanecer com Dilma.



Ambos votaram contra o impeachment nas duas votações anteriores. Elmano afirma que não acreditar em crime de responsabilidade.