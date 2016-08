Grupo pró-impeachment quer acelerar julgamento de Dilma Rousseff

BRASIL &

Para evitar que o depoimento da presidente afastada Dilma Rousseff, marcado para a próxima segunda-feira, seja adiado, por causa da demora nas oitivas das testemunhas, todos os partidos favoráveis ao impeachment firmaram acordo nesta sexta-feira para retirar as inscrições para fazer perguntas às cinco pessoas arroladas pela defesa.



Segundo o senador Aécio Neves (PSDB-MG), os parlamentares deste grupo só vão usar a palavra "se for necessária uma intervenção".



"Todos estão retirando suas assinaturas porque estas testemunhas já foram ouvidas na comissão especial e trazem aqui o objetivo intrínseco de procrastinar a sessão", afirmou o tucano.



Com o clima tenso que marcou as primeiras horas da sessão também de sexta-feira, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) que preside o julgamento, Ricardo Lewandowski, chegou a antecipar o horário do almoço. Até a suspensão dos trabalhos, às 11h15, motivada por bate-bocas, senadores se revezaram em questões sobre a suspeição de alguns nomes indicados a falar.



Depoimento. Após três horas, os senadores concluíram a oitiva do economista Luiz Gonzaga Belluzo. Ao responder perguntas dos senadores, ele reiterou sua convicção de que o processo de impeachment em curso é um "atentado à democracia", percepção que já tinha expressado em depoimento na Comissão Especial do Impeachment.



O economista defendeu a política fiscal do governo Dilma e disse que ela agiu com "excesso de responsabilidade fiscal" ao fazer um contingenciamento de R$ 70 bilhões seguido de outro de R$ 8,5 bilhões para tentar compensar, em vão, a queda de arrecadação em 2015.



Ao fim de seu depoimento, Belluzo comentou, a pedido da advogada de acusação, a possibilidade de cassação do mandato de Dilma Rousseff e disse considerar que não há motivos justificáveis para isso.



A fase de depoimentos deve seguir, segundo a previsão inicial, até a madrugada desse sábado -- porém, é possível que o prazo seja ampliado.



Impeachment. Dilma é acusada de ter editado três decretos de suplementação orçamentária sem o aval do Congresso Nacional e ter cometido as chamadas pedaladas fiscais, atrasando o pagamento de repasses da União ao Plano Safra, do Banco do Brasil.



A presidente foi afastada em maio, após a aprovação da admissibilidade do processo de impeachment na Casa, e será condenada caso 54 dos 81 senadores considerarem que ela é culpada. O presidente em exercício Michel Temer acredita já ter votos necessários. O julgamento deve acabar entre terça e quarta-feira.