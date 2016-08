Cunha: juiz mantém bloqueio de bens

BRASIL &

12:13

Das Agências



A Justiça Federal de Curitiba manteve a decisão de bloquear os bens do deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e de sua mulher, a jornalista Cláudia Cruz. A medida se estende às empresas de Cunha, a C3 Produções Artísticas e Jornalística e a C3 Atividades de Internet, que chamou atenção por ter usado, no passado, o nome fantasia "Jesus.com".



A indisponibilidade do ativo foi concedida em caráter liminar a pedido do MPF (Ministério Público Federal) na ação de improbidade administrativa na qual o ex-presidente da Câmara é acusado de receber propina na compra de um campo de petróleo no Benin, pela Petrobras, em 2011.



A liminar para o bloqueio de bens foi concedida no dia 14 de junho, e a defesa de Cunha entrou com recurso para suspender a medida. Os advogados questionaram a competência da 6ª Vara Federal de Curitiba para julgar ocaso, alegando entre outras coisas a prerrogativa de foro privilegiado do deputado federal. Eles afirmaram também não haver provas que atestem o recebimento de propina e o enriquecimento ilícito, em prejuízo à Petrobras.



Suspeita. Segundo as investigações, dos US$ 34 milhões pagos pela Petrobras pela participação de 50% em um campo de Petróleo no Benin, US$ 10 milhões foram depositados na conta de uma empresa offshore para serem posteriormente distribuídos a título de propina. Pelos registros das movimentações financeiras,a suspeita é de que a maior parte do dinheiro tenha ido parar em contas e trustes de Cunha.