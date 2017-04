'Constituição deve prevalecer', afirma jurista sobre julgamento Dilma-Temer

BRASIL &

Em entrevista exclusiva a O VALE, renomado jurista Pedro Dallari analisa o processo que pode cassar chapa eleita em 2014

Xandu Alves

São José dos Campos

A partir da próxima terça-feira, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) começa a julgar uma ação histórica, que pode vagar novamente a cadeira de presidente do país. Trata-se do processo aberto pelo PSDB contra a campanha presidencial de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (PMDB), de 2014. As contas foram aprovadas por unanimidade, mas com ressalvas, e apontamentos da Operação Lava Jato levaram à reabertura do caso, por denúncias de caixa 2.

O presidente do TSE, Gilmar Mendes, marcou quatro sessões para analisar o caso, a última delas na próxima quinta-feira. Mas ele mesmo adiantou que não sabe quanto tempo durará o processo.

Caso algum dos outros seis ministros do TSE peça vista da ação, ou seja, queira estudá-la mais detalhadamente, o julgamento irá demorar ainda mais. Para o jurista Pedro Dallari, professor titular da Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo), o pedido de vista seria natural em um caso tão importante e histórico quanto esse, e não seria usado para atrasar.

"É razoável , dada a complexidade da matéria. Não é algo que deva ser visto como amarração. Não há precedente de processo dessa natureza no TSE", disse Dallari, que também é diretor do Instituto de Relações Internacionais da USP. "Se alguém acha que esse pedido de vista irá se arrastar está enganado. A pressão da opinião pública é forte e grande, não poderá atrasar", completou.

Em entrevista a O VALE , o jurista explica as fases do processo, o que está em jogo no país, defende a aplicação da lei e acredita que a tensão política não suplantará o rigor constitucional. Leia os principais trechos a seguir.

Há corrente que defende a permanência de Temer, mesmo se for condenado no TSE, em nome da estabilidade. O sr. concorda?

No estado democrático de direito, tem que prevalecer a Constituição e as leis. Se o TSE está julgando e entende que a chapa deve ser cassada, por abuso econômico, a lei deve ser cumprida. Deveria ser realizada nova eleição.

Na ação, o PSDB pede que Aécio Neves seja empossado como presidente, caso haja cassação. Ele poderia assumir o cargo?

Não há amparo da Constituição para assumir Aécio Neves. Se o cargo ficar vago, a Constituição determina uma nova eleição, e é absolutamente clara. Ocorrendo a vacância, o Congresso teria 30 dias para eleger presidente e vice, que cumpririam o mandato até o final de 2018, ano de eleições diretas. A Constituição não deixa dúvida sobre isso, e a aplicação da lei não deve ser ao sabor dos interesses.

O que ocorre no dia 4?

O relator, nessa primeira sessão, vai proferir o seu voto. E é razoável que mais ministro peçam vista do processo, dada a complexidade da matéria. Mas se alguém acha que esse pedido irá se arrastar está enganado. Não será pedido de vistas para atrasar. Há tensão da opinião pública, da imprensa, o ministro ficaria exposto a críticas e condenação.

Fala-se de manobra para atrasar o processo até que outros dois novos ministros, indicados por Temer, assumam e votem favoráveis a ele. O sr. acredita?

Seria excesso de esperteza. Os ministros terão dificuldade de votar o que não está nos autos. Se a documentação for consistente, e caracterizar que houve irregularidade, os ministros terão que aprovar a cassação.

Dilma e Temer podem se tornar inelegíveis?

Sim. Mas não se confunde a cassação da chapa com a inelegibilidade dos dois. Se ocorrer, será por abuso do poder econômico. Para os dois ficarem inelegíveis, há que se ter uma decisão específica do Tribunal, e há muita dúvida sobre ela, muita discussão sobre isso.

Então, podem ainda concorrer à nova eleição?

Se não forem inelegíveis, poderão disputar a eleição no Congresso. Claro que há a questão política. Eles estariam moralmente condenados, seria uma condenação indireta. Mas juridicamente seria possível a eleição deles novamente. Politicamente que é mais difícil.

Quem pode ser candidato?

Qualquer cidadão que atenda os critérios. A única diferença é que o colégio eleitoral passa a ser o Congresso Nacional.

Qual o prazo?

Publicada a decisão pelo TSE, há a possibilidade de recurso ao STF (Supremo Tribunal Federal), que examinará a matéria. Também há teoria de que, nesse caso, o STF se sente em cima do processo, mas não acredito nisso. Se acontecesse, o STF seria desmoralizado. Após a decisão final, o Congresso terá que fazer a eleição em 30 dias.

Quem governa no período?

O presidente da Câmara.