Além de Lula, Dilma leva 'tropa de choque' ao Senado

BRASIL &

- 12:22

Das Agências



Além de contar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma comitiva de 35 pessoas vai acompanhar a presidente Dilma Rousseff na segunda-feira, quando ela vai ao Senado para apresentar a sua defesa no processo de impeachment.



A lista é composta principalmente por ex-ministros do governo da petista, como Jaques Wagner, Aloizio Mercadante, Ricardo Berzoini, Miguel Rossetto, Aldo Rebelo e outros. Na quinta-feira, o senador Humberto Costa (PT-PE) disse que Lula estava disposto a acompanhar o depoimento da afilhada política. O ex-presidente consta na lista dos nomes enviada para o Senado.



A equipe de Dilma pediu uma sala reservada, para ela poder se reunir com seus aliados e se preparar para a audiência. Auxiliares do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmaram que uma sala ao lado do gabinete do peemedebista está sendo preparada para receber a presidente afastada.



Dilma deve permanecer na sala antes do início da sessão, às 9h. O Senado vai providenciar café da manhã, com pães, sucos e água de coco. Também será servido um almoço, caso o depoimento dela se estenda.



Dilma terá 30 minutos para fazer uma exposição inicial e depois poderá ser interrogada pelos 81 senadores. Cada um terá cinco minutos para fazer perguntas, mas não há limite de tempo para as respostas da presidente afastada.