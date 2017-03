Zona sul de São José tem 'onda' de agressões e roubos

REGIAO

- 11:15

Redação

São José dos Campos



Casos de agressão e roubos assustam os moradores da zona sul de São José dos Campos, a região mais violenta da cidade. Nos últimos dias, novos relatos aumentaram o temor da população da área, líder nos principais índices criminais do município.



Uma moradora do bairro Residencial União foi vítima de agressão e tentativa de estupro na última semana. Segundo ela, que é cabeleireira, um homem armado a abordou em um ponto de ônibus no Campo dos Alemães e a levou para um matagal próximo ao Rio Comprido.



"Ele desceu em um beco e começou a dizer que adorava torturar mulheres até a morte depois de estuprar", conta. Segundo ela, conseguiu fugir acertando uma pedra no agressor e, depois, correndo até a estrada e pedindo ajuda. Ele teria fugido com seus pertences.



"Virou terra de ninguém. Vivo com medo, já fui assaltada no portão, usuários de crack vivem amedrontando no bairro...", conta a moradora, que pede por mais segurança nos bairros da região e diz que a vizinhança 'vive com medo'. Outros moradores da zona sul também reclamam da falta de segurança.



Índices. Segundo dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado, a zona sul de São José registrou 28 vítimas de homicídio e 56 casos de estupro no acumulado de 2016.



Foram, também 1.744 casos de roubo, 2.164 casos de furto, 358 roubos de veículos e 1.032 furtos de veículos. São José é a capital da RMVale, a região mais violenta do interior do Estado.