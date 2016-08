Youtubers do Vale fazem sucesso no mundo virtual

REGIAO

Danilo Alvim

São José dos Campos



O sucesso dos vídeos online, produzidos pelos chamados 'youtubers', também virou uma tendência no Vale do Paraíba. O joseense Fernando Domingues, de 26 anos, tem mais de 208 mil inscritos em seu canal no YouTube, o 'StereOnline', que fala sobre jogos de videogame.



Com descontração e bom humor, o youtuber passa dicas de games e tira dúvidas dos interessados pelo mundo virtual. "A gente procura mostrar um humor sem censura. O segredo é ser você mesmo e passar transparência e originalidade para o público".



Domingues conta que há dois anos deixou a carreira de piloto de avião para se tornar de fato um youtuber. "A partir do momento que eu vi que dava para sobreviver com o YouTube larguei a carreira de piloto e comecei a viver da internet", comenta Domingues, que tem uma média de um milhão e meio de visualizações por mês.



Estudos. Com a proposta de conciliar cinema e educação, o professor de humanas Fábio Monteiro, de 36 anos, criou em fevereiro desse ano o canal 'Vestibular em Cena' que passa dicas de estudos voltadas para as avaliações de vestibular. "O mundo contemporâneo exige interpretação de imagens visuais. Nosso diferencial é trabalhar com aulas criativas através da ilustração dos temas de filmes", ressalta.



Atualmente, o canal já conta com 36 vídeos publicados que vão ao ar toda quarta-feira, a partir das 19h.



De Taubaté, Júnior Guimarães é idealizador do 'Tapa Olho Experimental', canal de entretenimento focado no humor regional. Tendo sempre como pano de fundo as características da RMVale. "Temos o propósito de valorizar os costumes, trejeitos e tradições de nossas cidades aqui do Vale".



Música. Há três meses no ar, o canal 'Street Life', do youtuber de São José William Victor de Souza, 25 anos, mostra o cotidiano do hip-hop, que inclui rappers e grafiteiros da região. "Mostramos um pouquinho da realidade diária de grandes talentos do hip-hop ".







Visualizações geram lucro no 'mundo real'



O grande interesse dos espectadores pelo s canais de vídeos no YouTube também está desviando as verbas publicitárias para esse tipo de mídia social. Os youtubers são remunerados de acordo com o número de visualizações dos seus vídeos.



De acordo com pesquisa recente encomendada pelo Google, uma pessoa que possui entre 500 mil e um milhão de inscritos, por exemplo, pode ganhar de R$ 6 mil a R$ 50 mil por mês. Alguns youtubers mais famosos chegam a receber de US$ 5 mil a quase US$ 30 mil por semana.



A pesquisa revelou que 70 milhões de espectadores de vídeo online no Brasil consomem, em média, oito horas semanais de vídeos na web.

"Como o Google e o YouTube andam juntos e são as plataformas de buscas mais populares da web é muito mais fácil você crescer", afirmou o youtuber Fernando Domingues.