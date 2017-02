Votação do projeto teve duração de 2 minutos

REGIAO

São José dos Campos

A aprovação do projeto, de au toria da Mesa Diretora da Câmara, durou exatamente dois minutos. O texto, que não constava na pauta de votação, foi incluído na pauta quando a maioria dos parlamentares estava em reunião na sala ao lado do plenário.



O presidente da Casa, Juvenil Silvério, pediu ao suplente José Luis Nunes (PSD) que solicitasse a inclusão na pauta do projeto de resolução.



Nunes o atendeu prontamente. Em seguida, Juvenil disse: "consulto os vereadores se abrem mão do prazo de emenda". Com apenas sete parlamentares no plenário, ele prosseguiu. "Com nenhuma manifestação contrária, o projeto está apto a ser votado".

Após votarem uma emenda corretiva, iniciou-se a apreciação do projeto, aprovado em 2min2seg.



Parecer. A assessoria jurídica do Legislativo deu parecer favorável ao projeto. "A matéria é de assunto local e de estrito interesse da Câmara Municipal, nos termos do art. 21, inciso VIII, do art. 27, inciso XIX, e do 81 da Lei Orgânica Municipal, cuja iniciativa é própria da Mesa Diretora, nos termos do art. 48, inciso XII, do mesmo diploma", diz trecho do parecer.



"No que toca o mérito da propositura, não se verifica a existência de maiores indagações de ordem jurídica, razão por que a matéria se encontra em condições de ser apreciada pelos Senhores Vereadores".