Volks põe 3.600 em férias coletivas no Vale

REGIAO

- 11:23



TAUBATÉ

Cerca de 3.600 trabalhadores da Volkswagen de Taubaté entrarão em férias coletivas em abril. A maioria dos metalúrgicos ficará em casa a partir do dia 18, retornando entre 28 de abril e 2 de maio. A informação é do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté. Neste grupo, adicionando duas datas de feriado, o prazo de férias deve ser de 14 dias. Outro grupo de 260 empregados ficará em férias coletivas por 20 dias, retornando às atividades em 8 de maio. Durante o período de férias, a produção de carros deve ser suspensa na Volks, que já havia concedido férias coletivas entre agosto e setembro do ano passado, para cerca de 3.000 empregados. Em nota, a montadora disse que "tem feito uso de ferramentas de flexibilização para adequar o volume de produção à demanda do mercado" . Em São José, a GM negocia com o Sindicato dos Metalúrgicos a adoção de lay-off (suspensão temporária de contrato de trabalho) para 1.600. PÁG.3