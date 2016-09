Vitrines emperram na Justiça

REGIAO

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Sete bandeiras de mandato do prefeito Carlinhos Almeida (PT), exibidas à exa ustão nos programas de TV do candidato à reeleição em São José, enfrentam problemas judiciais ou já foram alvo de questionamentos na Justiça ou no TCE (Tribunal de Contas do Estado).

As licitações do BRT (Transporte Rápido por Ônibus) e da segunda fase do Hospital da Mulher estão suspensas por determinação do Tribunal neste ano.

Ao citar essas obras na propaganda eleitoral, entretanto, o petista evita detalhar o estágio do certame. Diz apenas que "a concorrência está em andamento".

A construção da Ponte Maria Peregrina e da UPA do Novo Horizonte, a implantação do Novo Centro, o prolongamento da Via Oeste e a instalação do curso de medicina em São José também tiveram entraves burocráticos.

Este último por parte do TCU (Tribunal de Contas da União) e envolveu todas as cidades que irão receber a faculdade. O Tribunal liberou recentemente a escolha das instituições pelo país.



Tucanos.

A maior parte dessas ações partiu da bancada de vereadores do PSDB em São José, principal partido de oposição à administração Carlinhos Almeida.

O presidente do diretório tucano na cidade, Anderson Farias Ferreira, sustenta que o objetivo do partido é zelar pelo dinheiro público.

"Essas ações são para proteger o dinheiro do contribuinte. Como eles mentem, o nosso candidato, Felício Ramuth, tem a obrigação de mostrar a verdade", afirmou nesta sexta-feira o dirigente partidário.



Defesa.

A coordenação do PT no município criticou a iniciativa do grupo oposicionista.

"Está virando piada essa propaganda do Felício Ramuth em frente às obras de um hospital estadual em construção. Fala em construção de hospital, mas querem barrar o Hospital da Mulher, indo à Justiça", afirmou o presidente do PT na cidade, Giba Ribeiro.

