Vitória na Câmara dá fôlego a Ortiz para o segundo mandato

Reeleito prefeito de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB) iniciou o segundo mandato com uma vitória sobre três de seus rivais (Digão, Pollyana e Padre Afonso). Apoiado pelo chefe do Executivo, Diego Fonseca (PSDB) foi eleito presidente da Casa



A eleição do vereador Diego Fonseca (PSDB) para a presidência da Câmara de Taubaté representou uma vitória do prefeito Ortiz Junior (PSDB) sobre três dos seus principais adversários políticos hoje: o também vereador Digão (PSDB), o deputado estadual Padre Afonso (PV) e a deputada federal Pollyana Gama (PPS).

O trio dava sustentação à candidatura de Orestes Vanone (PV) para presidente.

Fonseca venceu Vanone por 11 votos a oito, em eleição disputada domingo.

Dos oito votos de Vanone, dois foram de vereadores do PPS, partido de Pollyana.

Digão e Bilili, também do PSDB, somaram outros dois votos para Vanone.

A disputa acabou decidida pela bancada do PV. Apesar dos apelos de Padre Afonso, os outros dois vereadores do partido -- Bobi e Dentinho -- votaram em Fonseca.

Antes da votação começar, Vanone chegou a usar o microfone para citar a reunião ocorrida na segunda-feira passada entre os vereadores do PV e Padre Afonso, e pediu o voto dos colegas.

Disse que havia um compromisso dos vereadores do PV, e pediu que Bobi e Dentinho "cumprissem a palavra".

Segundo Bobi, o acordo era outro. "Ficou acordado que, o que a maioria quisesse, a minoria concordaria. A gente já tinha fechado apoio ao Diego. Ele se lançou candidato a presidente sem conversar com o grupo. Se houve uma traição, foi dele", afirmou .