Violência no trânsito sobe na região

TAUBATÉ

O trânsito na RMVale

matou, em média, uma pessoa por dia entre janeiro e agosto deste ano. A maior parte foi de jovens em motociclistas. São 261 mortes registradas pelo Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado) neste ano. Os dados foram divulgados ontem. O número representa alta de 3,58% comparado ao do ano passado, quando 252 pessoas morreram no trânsito. Com isso, o Vale ficou na contramão do Estado, que reduziu em 5,52% a quantidade de mortes no trânsito: queda de 4.093 vítimas fatais em 2015, de janeiro a agosto, para 3.867 em 2016. No ano, São José reduziu em 14,51% as mortes no trânsito. Em Taubaté, foi o contrário: as mortes subiram 9,37%, de acordo com o Infosiga. PÁG.7