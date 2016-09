Violência mata mais de 1.900 pessoas na RMVale em 5 anos

REGIAO

Taxa de vítimas de homicídios e latrocínios (roubo seguido de morte) é a mais alta entre todas as regiões do interior de SP



TAUBATÉ

Nos últimos cinco anos, a violência ceifou pelo menos 1.905 vidas na RMVale

, a região mais violenta de São Paulo. São números oficiais, das estatísticas do governo do Estado, e eles incluem vítimas de homicídio e latrocínio (crime de roubo seguido de morte). Entre os meses janeiro de 2012 e julho de 2016, as cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte tiveram 1.809 homicídios e 96 latrocínios. São José registrou 389 vítimas nesse período e Taubaté outras 247. O Vale é a região que lidera o ranking de assassinatos no interior (em números absolutos) e no Estado (na proporção entre o índice de assassinatos e a população dos municípios). A vice-líder, desde 2012, é Campinas, com 1.550 vítimas -- 355 a menos do que a RMVale

