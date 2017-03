Violência contra crianças dobra nas cidades do Vale

REGIAO

Número de vítimas sobe na RMVale de acordo com dados do Observatório da Criança e Adolescente



Mais do que dobrou o número de crianças e adolescentes vítimas de violência nas cidades da RMVale

desde 2009. Já em um intervalo maior, entre 1990 e 2015, quase dobrou o número de jovens assassinados na região. O levantamento foi feito pelo Observatório da Criança e do Adolescente, que é um espaço virtual com indicadores sociais sobre a infância e adolescência no Brasil mantido pela Fundação Abrinq. O número de crianças e adolescentes da região que sofreram violência física, notificada aos sistemas de saúde, passou de 259 casos, em 2009, para 569, em 2014 --119,69% ou 310 casos. Vinte e oito das 39 cidades da região tiveram notificação de casos de violência física contra crianças e adolescentes. PÁG.3