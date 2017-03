VIOLÊNCIA caso ocorreu em Taubaté, no último domingo Jovem é agredido com taco de beisebol e depois é atropelado

REGIAO

Um adolescente de 17 anos ficou gravemente ferido após ser atacado com um taco de beisebol e depois atropelado, em Taubaté, na noite do último domingo.

O caso aconteceu por volta das 21h, na Praça do Bom Conselho, ao lado da prefeitura. De acordo com testemunhas ouvidas pela reportagem, a confusão ocorreu depois que um carro fechou um grupo de ciclistas na Avenida do Povo.

Os ciclistas seguiram o motorista até a praça, onde o carro parou para deixar passageiros em um prédio.

Ataque.

Ao ser interceptado pelos ciclistas, o motorista teria descido do carro e golpeado o adolescente na cabeça, usando um taco de beisebol.

A vítima desmaiou e, em seguida, foi atropelada pelo motorista. O carro arrastou o adolescente por cerca de 50 metros. Outro jovem, de 19 anos, também acabou atingido na confusão.

Socorro.

As vítimas foram levadas para o Hospital Regional. O adolescente de 19 anos teve ferimentos na cabeça e fratura na clavícula e na perna.

Ele foi submetido a cirurgias, mas já está consciente. O quadro é considerado estável, sem previsão de alta. O outro jovem teve apenas ferimentos leves e já foi liberado.

Investigação.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Até agora, o motorista do veículo não foi identificado.