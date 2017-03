Vidal e Joffre viram réus em processo por improbidade administrativa

REGIAO

A Vara da Fazenda Pública de Taubaté aceitou a ação em que o Ministério Público denunciou o vereador João Vidal (PSB) e também o ex-parlamentar Joffre Neto (PSB) por improbidade administrativa.



Com isso, os dois pessebistas passam a ser réus nesse processo, em que são acusados de nepotismo cruzado.



Proposta em 16 de março de 2016, a ação foi aceita pelo juiz Paulo Roberto da Silva nessa segunda-feira, após os denunciados apresentarem suas defesas preliminares.

Com o recebimento da inicial, os próximos passos serão produção de provas e apresentação das defesas.



Caso sejam condenados, os pessebistas poderão ser afastados dos cargos que ocuparem, ter os seus direitos políticos suspensos por até dez anos e pagar multa de até cem vezes o salário que recebiam na época da denúncia, o que geraria multa de até R$ 836 mil.



Denúncia. Segundo o MP, a irregularidade foi caracterizada quando Vidal e Joffre, que integravam a base aliada do prefeito Ortiz Junior (PSDB), nomearam para seus gabinetes parentes do diretor de Habitação da prefeitura, Alexandre Ferri -- a irmã dele, Vanessa Ferri, e o genro, Robson Alves Ferri. A dupla, que também é ré no processo, manteve cargos na Câmara entre setembro de 2014 e março de 2016.



Para a Promotoria, a nomeação de parentes do diretor de Habitação visou agradar Ortiz. Vidal e Joffre -- esse último não reeleito -- negam que as contratações desses assessores tenham caracterizado nepotismo cruzado.