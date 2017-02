Via Oeste entra no calendário de vistorias da gestão Felicio

REGIAO

- 11:40

Depois de visitar Teatrão, comitiva formada pelo prefeito e por vereadores pretende ir à obra viária

João Paulo Sardinha

São José dos Campos



A obra de prolongamento da Via Oeste, em São José dos Campos, será vistoriada por uma comitiva formada pelo prefeito Felicio Ramuth (PSDB) e pelos vereadores que compõem a base aliada do tucano na Câmara.



No início desta semana, o grupo já examinou o trabalho de requalificação do Teatrão, na Vila Industrial, zona leste da cidade. A visita à Via Oeste será agendada, mas é provável que aconteça neste mês.



"Não estamos buscando caça às bruxas, mas onde se investe o dinheiro da população, a Câmara tem obrigação, até por conta do regimento, de buscar essas informações. Foi feita uma visita ao Teatrão e parece que está sendo combinado com o governo de irmos à Via Oeste", disse o presidente da Câmara, Juvenil Silvério (PSDB) à rádio Mix FM.



O secretário de Gestão Habitacional e Obras, José Turano Júnior, disse que no caso da Via Oeste, a previsão de entrega é até dezembro deste ano.



"Estamos refazendo alguns problemas e defeitos encontrados da gestão anterior", disse.



Crítica. Adversário de Felicio na eleição de 2016, o advogado Antônio Donizete Ferreira, o Toninho (PSTU), comentou o embate político entre PT e PSDB por obras públicas.



Segundo o advogado, a população está sendo prejudicada pelo suposto "pente fino" da gestão tucana e vê "sinais da velha prática da política brasileira de obras abandonadas a cada início de novo governo".



"No caso do Teatrão, Felício alega que vai promover mudanças no projeto e que há suspeita de desperdício e falta de planejamento na construção da creche e no Centro de Ciências. Chega a ser irônico, já que foi no governo do PSDB, do ex-prefeito Eduardo Cury, que a prefeitura construiu o chamado 'teatro invertido'", afirmou Toninho, em artigo publicado ontem.