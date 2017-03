'Vaquinha' online ajuda quem vai estudar fora

REGIAO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Jovens de São José dos Campos aprovados em universidades decidiram criar 'vaquinhas' online para arrecadar dinheiro para custear as viagens para fora do país.

O estudante Weslley Quintino, de 17 anos, foi aprovado para cursar a faculdade de seus sonhos na Universidade de Porto, em Portugal. "É um sonho estudar fora. Além disso, a Universidade de Porto me permitirá fazer a licenciatura e um mestrado no período de cinco anos, o que não aconteceria no Brasil", destacou.

Escola.

Fundado em 2009 pela física astrônoma Nuricel Aguilera, que trabalha há 38 anos com educação, o Instituto Alpha Lumen trabalha com cerca de 400 alunos. Duas delas (Débora Augusto, de 15 anos, e Luisa Eduarda, de 17) foram aprovadas em um curso de verão na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.

As duas também criaram vaquinhas online para custear os gastos das viagens.