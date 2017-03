Valle Sul: após pedido de prefeitura, Justiça suspende a audiência

REGIAO

Prefeitura publicou lei que autoriza doação de área para empresa no mesmo dia da audiência, e pediu suspensão da sessão para avaliar caso



Prevista para ser realizada nessa quinta, a audiência de conciliação no processo em que o prefeito de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB), e a empresa Valle Sul foram denunciados por improbidade administrativa, em ação do Ministério Público, acabou suspensa pela Justiça.



A sessão estava marcada para as 14h, mas a Vara da Fazenda Pública aceitou pedido da prefeitura e retirou o item da pauta. O pedido teve como base uma manobra realizada pelo governo tucano.



Justamente nessa quinta-feira, foi publicado no diário oficial do município o texto da lei que autoriza a doação da área em questão para a Valle Sul. O projeto, de autoria do prefeito, havia sido aprovado pelos vereadores em fevereiro, mas só foi sancionado pelo tucano na véspera da data prevista para a audiência.



"Diante disso, a prefeitura requereu a suspensão da audiência, visando analisar o andamento interno do processo para concretizar a doação da área", justificou o governo tucano, por meio de nota.



No despacho em que aceitou o pedido de suspensão, o juiz Paulo Roberto da Silva ressaltou que nenhum responsável pela empresa havia sido encontrado para ser notificado sobre a audiência.



Pressa. A suspensão dessa audiência é o desfecho de uma estratégia montada pelo prefeito, com apoio dos vereadores da base aliada. A audiência foi marcada pela Justiça no dia 23 de janeiro.



No dia 3 de fevereiro, o presidente da Câmara, o vereador Diego Fonseca (PSDB), determinou a inclusão do texto de doação da área para a primeira sessão ordinária do ano, marcada para 6 de fevereiro.



Na sessão, um pequeno grupo de vereadores questionou a votação do texto antes da audiência na Justiça e solicitou o adiamento da discussão. Isso resultou no adiamento por uma sessão, mas nas semanas seguintes o texto acabou aprovado em primeira (dia 13) e segunda votações (dia 20).



Dos 19 vereadores, apenas cinco questionaram a aprovação da doação antes da audiência. O texto seguiu para Ortiz, que tinha até 15 dias para sancioná-lo ou vetá-lo.



MP aponta que prefeito exigiu contrapartida ilegal da empresa



Na ação, protocolada em 1º de dezembro, a Promotoria aponta que Ortiz exigiu uma série de contrapartidas ilegais da Valle Sul para suspender o processo em que pedia retro-cessão da primeira área doada à empresa (de 30 mil m², em 2012) e ainda doar uma segunda área (de 20 mil m²), ambas no Distrito Industrial do Piracangaguá 2.



Além disso, o MP apontou que o prefeito concedeu autorização verbal para que a empresa iniciasse suas obras no local em dezembro de 2014, mais de dois anos antes de a Câmara autorizar a doação da área.



Em tese, a suspensão da audiência não prejudica a análise do mérito da ação, em que Ortiz pode ser condenado ao ressarcimento integral do dano (R$ 858 mil), à perda da função pública, à suspensão dos direitos políticos por até oito anos e ao pagamento de multa.



No entanto, a manobra do tucano pode influenciar na análise da liminar, em que o MP pede que a área fique 'congelada' até o julgamento final desse processo.