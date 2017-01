ValeClin e Próvisão vão retomar o atendimento em S.José

REGIAO

Após quase um mês de paralisação, os laboratórios ValeClin voltarão a coletar exames vinculados ao SUS (Sistema Único de Saúde) na próxima segunda-feira, em São José dos Campos.

O Próvisão retomará o agendamento de consultas de oftalmologia no mesmo dia. E, No prazo de ao menos seis meses todos os serviços serão regularizados.

O prefeito eleito, Felicio Ramuth, (PSDB) comunicou na última sexta-feira que a prefeitura renegociará dívida do ValeClin, que gira em torno de R$ 1,2 milhão, com o laboratório de exames.

A dívida com o Próvisão chega a R$ 2,4 milhões. As pendências financeiras da gestão anterior serão parceladas com início dos pagamentos em março deste ano.



ValeClin.

Cerca de 17 mil pacientes são atendidos mensalmente em todas as unidades do ValeClin. Apenas no laboratório localizado na região central, são 2.500 atendimentos.

"Conseguimos renegociar com o laboratório. A dívida deixada pelo governo [anterior], nós ainda não conseguimos arcar, mas ao longo do tempo vamos chamá-los para renegociar", destacou Felicio.